Яблуневий спас: як святкувати одне з найбільших 12 православних свят. Фото: twitter/Dibrova_bc

https://racurs.ua/ua/n125692-yablunevyy-spas-yak-svyatkuvaty-odne-z-naybilshyh-12-pravoslavnyh-svyat.html

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Яблуневий спас або Преображення Господнє сьогодні відзначають православні християни України. Спас входить до 12 головних свят православ’я.

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Християні вірять, що цього дня на горі Фавор Ісус Христос преобразився, а його учні дізналися, що він — Син Божий.

Традиційно, християни відзначають Медовий (14 серпня), Яблуневий (19 серпня) та Горіховий (29 серпня) спаси. У ці дні прихожани приносять на богослужіння до храму урожай.

На Яблуневий Спас освячують не тільки яблука, але й персики, сливи, виноград, груші, моркву і помідори. Також до кошику кладуть мед, хліб та сіль. Вважається, що цього дня Матір Божа роздає на тому світі маленьким дітям золоті яблука.

Зазначимо, що роздавати яблука прийнято також і серед звичайних людей. Згідно з повір’ям, цього дня яблука мають особливу силу.

У цей день християни символічно відзначають також багатство та щедрість природи, тому кошик намагаються наповнити якнайбільше.

Цього дня радять не сваритися, займатися прибиранням або ремонтом, шити, в’язати та вбивати комах. Вважається, що якщо у Яблуневий Спас побажати комусь неприємностей, вони повернуться сторицею.

Як раніше повідомлялося, на Медовий Спас українці пекли млинці та ходили до храму.