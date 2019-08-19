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Ракурс
«Тупа вівця»: майбутній нардеп від «Слуги народу» різко відреагував на слова журналістки. Фото: UAinfo

«Тупа вівця»: майбутній нардеп від «Слуги народу» різко відреагував на слова журналістки

19 сер 2019, 08:46
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Новообраний народний депутат від пропрезидентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав журналістку українського видання «Новое время» Ольгу Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ».

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Різку реакцію народного обранця викликали слова журналістки під час інтерв’ю з лідером політичної партії «Слуга народу» Дмитром Разумковим. Про це Бужанський заявив у своєму Telegram.

Заява Бужанського про Духнич. Фото: Telegram

У відповідь на образу Духнич написала у своєму Facebook, що не буде відповідати Бужанському, та порівняла ситуацію з голубом, який нагадив на пальто. Журналістка зазначила, що нардеп має вибачитися перед виданням, та наголосила, що такі заяви частково дискредитують лідера партії.

За словами Духнич, Бужанський назвав одіозним видання, якому лідер «Слуги народу» давав інтерв’ю.

Відповідь Духнич на заяву Бужанського. Фото: Telegram

Зазначимо, що скандальна заява про те, що Бужанський ностальгує за часами президента-втікача Віктора Януковича та СРСР, прозвучала під час бесіди Духнич та Разумкова. Політик, у свою чергу, закликав судити обранців за вчинками та новими справами.

Як відомо, блогер Бужанський був обраний до Ради у 25-у окрузі у Дніпрі. Він прославився опозиційним ставленням до Євромайдану.

Як раніше повідомляв «Ракурс», скандального блогера Сороченка у Миколаєві облили сечею за його заяви.

Джерело: Ракурс


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