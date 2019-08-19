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«Тупая овца»: будущий нардеп от «Слуги народа» резко отреагировал на слова журналистки. Фото: UAinfo

«Тупая овца»: будущий нардеп от «Слуги народа» резко отреагировал на слова журналистки

19 авг 2019, 08:46
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Новоизбранный народный депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку украинского издания «Новое время» Ольгу Духнич «тупой овцой из одиозного СМИ».

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Резкую реакцию народного избранника вызвали слова журналистки во время интервью с лидером политической партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым. Об этом Бужанский заявил в своем Telegram.

В ответ на оскорбление Духнич написала в своем Facebook, что не будет отвечать Бужанскому, и сравнила ситуацию с голубем, который нагадил на пальто. Журналистка отметила, что нардеп должен извиниться перед изданием, и отметила, что такие заявления частично дискредитируют лидера партии.

Заявление Бужанского о Духнич. Фото: Telegram

По словам Духнич, Бужанский назвал одиозным издание, которому лидер «Слуги народа» давал интервью.

Ответ Духнич на заявление Бужанского. Фото: Telegram

Отметим, что скандальное заявление о том, что Бужанский ностальгирует по временам президента беглого Виктора Януковича и СССР, прозвучалово время беседы Духнич и Разумкова. Политик, в свою очередь, призвал судить избранников по делам и новыми делами.

Как известно, блогер Бужанский был избран в Раду в 25-мокруге в Днепре. Он прославился оппозиционным отношением к Евромайдану.

Как ранее сообщал «Ракурс», скандального блогера Сороченко в Николаеве облили мочой за его заявления.

Источник: Ракурс


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