На танкере в Уганде из-за взрыва десятки моряков сгорели заживо. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n125690-na-tankere-v-ugande-iz-za-vzryva-desyatki-moryakov-sgoreli-zajivo-foto.html

Ракурс

Топливный танкер загорелся и взорвался в западном районе Уганды. В результате происшествия более 20 человек сгорели заживо, а десятки получили ранения.

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Топливное судно направлялось из Кении в Демократическую республику Конго. Об этом сообщает издание «Анадолу».

По предварительным данным, водитель танкера потерял контроль над транспортным средством. В результате этого судно столкнулось со стационарным транспортным средством, что и вызвало пожар.

Кроме танкера сгорели магазины, киоски, небольшая часть рынка и две машины, о чем заявили в местном окружном управлении полиции.

Всех раненых госпитализировали в близлежащие медицинские учреждения, а трупы уже находятся в морге.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в морском порту Махачкалы (Дагестан, Россия) прогремел взрыв на нефтяном танкере. В результате происшествия два человека погибли и еще трех доставили в медицинское учреждение с серьезными ожогами.