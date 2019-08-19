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Ракурс
На танкере в Уганде из-за взрыва десятки моряков сгорели заживо. Фото: ИА Regnum

На танкере в Уганде из-за взрыва десятки моряков сгорели заживо (ФОТО)

19 авг 2019, 08:08
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Топливный танкер загорелся и взорвался в западном районе Уганды. В результате происшествия более 20 человек сгорели заживо, а десятки получили ранения.

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Топливное судно направлялось из Кении в Демократическую республику Конго. Об этом сообщает издание «Анадолу».

По предварительным данным, водитель танкера потерял контроль над транспортным средством. В результате этого судно столкнулось со стационарным транспортным средством, что и вызвало пожар.

В Уганде на танкере прогремел взрыв. Фото: Анадолу

Кроме танкера сгорели магазины, киоски, небольшая часть рынка и две машины, о чем заявили в местном окружном управлении полиции.

Всех раненых госпитализировали в близлежащие медицинские учреждения, а трупы уже находятся в морге.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в морском порту Махачкалы (Дагестан, Россия) прогремел взрыв на нефтяном танкере. В результате происшествия два человека погибли и еще трех доставили в медицинское учреждение с серьезными ожогами.


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