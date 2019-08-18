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Скандального блогера Сороченко облили мочой в суде и арестовали с залогом в 40 тыс. грн, скриншот видео

Скандального блогера Сороченко облили мочой в суде и арестовали с залогом в 40 тыс. грн (ВИДЕО 18+)

18 авг 2019, 22:05
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Скандального блогера Артура Сороченко сегодня облили мочой в суде и арестовали с залогом в 40 тыс. грн. В Хмельницком суде ему 18 августа выбирали меру пресечения.

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К горрайонному суду пришло немало активистов и полиции. Заседание было закрытым. Суд арестовал Сороченко до 1 октября с возможностью внесения залога — 40 тыс. 140 грн.

Блогер извинился перед всеми бойцами ООС и их матерями и заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

Жена Сороченко рассказала, что во время конфликта боец якобы ​​спровоцировал ее мужа. Также сказала, что к их дому в Бердичеве приезжали 16 человек из Хмельницкого, которые разбили в их доме окна и камеру видеонаблюдения.

Когда блогера выводили из зала, сверху на него полилась моча. Ее из шприцов выпустили активисты общественной организации «Феникс». Люди вели себя агрессивно и ругались, кричали в адрес Сороченко лозунги. Один из присутствующих пытался наброситься на арестованного.

Видео из суда содержит брань:

Активисты и бойцы полка «Азов» образовали блогеру коридор позора на выезде из заднего двора суда. Конвой с Сороченко дорогой в СИЗО сопровождали десятки правоохранителей спецподразделения ТОР и патрульные.

Напомним, что в Хмельницком Сороченко в июле несколько раз ударил бывшего бойца, а также снимал неоднозначные видео. Задержали Сороченко, против которого завели дело по статье «Хулиганство», 17 августа в Николаеве.

Источник: Ракурс


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999

Скандального блогера Сороченко облили мочой в суде и арестовали с залогом в 40 тыс. грн (ВИДЕО 18+)

Скандального блогера Артура Сороченко сегодня облили мочой в суде и арестовали с залогом в 40 тыс. грн. В Хмельницком суде ему 18 августа выбирали меру пресечения

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