Блогера Сороченко, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать нардепа Геращенко, поймали в Николаеве, фото - ye.ua

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В Николаеве милиция задержала скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать народного депутата Антона Геращенко.

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Задержание осуществляли оперативники местного уголовного розыска и спецназ из отряда КОРД. Сороченко поймали в квартире, которую он арендовал.

Николаевские оперативники вели за ним наблюдение, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где будут избирать меру пресечения.

В середине августа Сороченко объявили в розыск за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины), а суд дал разрешение на его задержание.

В июле в сети появилось видео, на котором блогер из Бердичева Сороченко издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Злоумышленник, который имеет уголовные клички Малыш и Турик вел активную деятельность в соцсетях. В частности, он угрожал переловить и побить по одному персонал сайта «Миротворец», а также «изнасиловать в извращенной форме „вашего Геращенко“».

Следователи изучили видеоматериалы и выяснили, что избиение атошника произошло в Хмельницком. К поиску потерпевшего присоединились следователи, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры. Участника АТО нашли. Он не обращался с заявлением по этому поводу, но после общения с правоохранителями решил написать его, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия.