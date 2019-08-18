Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Блогера Сороченко, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать нардепа Геращенко, поймали в Николаеве, фото - ye.ua

В Николаеве задержали блогера, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать нардепа Геращенко (ВИДЕО)

18 авг 2019, 15:50
999

В Николаеве милиция задержала скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать народного депутата Антона Геращенко.

Loading...

Задержание осуществляли оперативники местного уголовного розыска и спецназ из отряда КОРД. Сороченко поймали в квартире, которую он арендовал.

Николаевские оперативники вели за ним наблюдение, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где будут избирать меру пресечения.

В середине августа Сороченко объявили в розыск за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины), а суд дал разрешение на его задержание.

В июле в сети появилось видео, на котором блогер из Бердичева Сороченко издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Злоумышленник, который имеет уголовные клички Малыш и Турик вел активную деятельность в соцсетях. В частности, он угрожал переловить и побить по одному персонал сайта «Миротворец», а также «изнасиловать в извращенной форме „вашего Геращенко“».

Следователи изучили видеоматериалы и выяснили, что избиение атошника произошло в Хмельницком. К поиску потерпевшего присоединились следователи, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры. Участника АТО нашли. Он не обращался с заявлением по этому поводу, но после общения с правоохранителями решил написать его, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Николаеве задержали блогера, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать нардепа Геращенко (ВИДЕО)

В Николаеве милиция задержала скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко, который издевался над ветераном АТО и обещал изнасиловать народного депутата Геращенко

Новости Украины
15:50

В России подросток зверски убил семью из пяти человек: стали известны жуткие подробности

Российский подросток убил свою семью из пяти человек и после этого покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в Ульяновской области, обстоятельства преступления устанавливают полицейские

Новости мира
14:20

В Одессе правоохранители задержали владельца отеля «Токио Стар»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе владельца отеля «Токио Стар», в котором в результате пожара погибли девять человек. Ожидается, что прокуратура объявит о подозрении бизнесмену

Правовые новости
08:15
Новости партнеров
Загрузка...