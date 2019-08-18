Блогера Сороченка, який знущався над ветераном АТО і обіцяв зґвалтувати нардепа Геращенка, зловили в Миколаєві, фото — ye.ua

https://racurs.ua/ua/n125678-u-mykolaievi-zatrymaly-blogera-yakyy-znuschavsya-nad-veteranom-ato-i-obicyav-z-valtuvaty-nardepa.html

Ракурс

У Миколаєві поліція затримала скандального блогера з Бердичева Артура Сороченка, який знущався над ветераном АТО і обіцяв зґвалтувати народного депутата Антона Геращенка.

Loading...

Затримання здійснювали оперативники місцевого карного розшуку і спепризначенці загону КОРД. Сороченка зловили у квартирі, яку він орендував.

Миколаївські оперативники вели за ним спостереження, повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області. Сороченка везуть з Миколаєва до Хмельницького, де будуть обирати запобіжний захід.

В середині серпня Сороченка оголосили в розшук за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України), а суд дав дозвіл на його затримання.

У липні у мережі з’явилося відео, на якому блогер із Бердичева Сороченко знущається над учасником АТО, ображає та б'є його. Зловмисник, який має кримінальні прізвиська Малиш і Турик вів активну діяльність у соцмережах. Зокрема, він погрожував переловити і побити по одному персонал сайту «Миротворець», а також «зґвалтувати в неприродній формі „вашого Геращенка“».

Слідчі дослідили відеоматеріали і з’ясували, що побиття атошника відбулося у Хмельницькому. До пошуку потерпілого долучилися слідчі, працівники кримінальної поліції і дільничні офіцери. Учасника АТО знайшли. Він не звертався із заявою з цього приводу, але після спілкування з правоохоронцями вирішив написати її, аби зловмисник відповів перед законом за свої дії.