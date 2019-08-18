Німецькі військові зможуть безплатно їздити залізницею, фото — zagge.ru

https://racurs.ua/ua/n125677-nimecki-viyskovi-zmojut-bezplatno-yizdyty-zaliznyceu.html

Ракурс

Уряд Німеччини та компанія Deutsche Bahn домовилися про безкоштовний проїзд військовослужбовців у потягах. Правило діятиме із січня 2020 року і стосується службових та приватних поїздок солдат.

Loading...

Як повідомляє DW, домовленість діятиме тільки у вагонах другого класу та для мандрівок у потягах Deutsche Bahn — найбільшого оператором залізничних перевезень у країні.

На резервістів ці правила не поширюються, а для того, щоб отримати безкоштовний квиток, треба бути у формі Бундесверу.

Їздити задарма можна буде в міжміських, приміських та регіональних поїздах. Якщо військові захочуть їхати у першому класі, їм доведеться доплатити. Купити квитки можна буде на спеціальному порталі.

Ідею запровадити безоплатний проїзд залізницею для військових підхопила новий міністр оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Бундесвер щороку компенсовуватиме Deutsche Bahn приблизно 4 млн євро. Згодом уряд планує почати переговори не тільки з державним перевізником, але й з приватними залізничними компаніями. Після запровадження новації вони вже встигли обуритися незначною сумою компенсації, яку отримає Deutsche Bahn і яку можуть запропонувати їм. У перерахунку 4 млн євро означає тільки 22 євро за кожного солдата.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року уряд Німеччини провів переговори із представникам країн ЄС щодо призову іноземців до своїх військ, але представники східноєвропейських країн відреагували на цю пропозицію досить стримано. При цьому зазначено, що на даний момент Німеччині потрібні лише певні іноземні військові фахівці, наприклад, лікарі або ж знавці IT-технологій.