В кафе у Сумській області сталася стрілянина. Фото: Високий замок

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Ракурс

Стрілянину в кафе у Сумській області влаштував 24-річний житель Києва.

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Збройний інцидент стався у ніч з 17 на 18 серпня в одному з кафе Охтирки. Між відвідувачами закладу виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків дістав пістолет й зробив кілька пострілів. Внаслідок цього одна з куль влучила в його опонента. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Зловмисник відразу після цього сів у своє авто та зник у невідомому напрямку. Згодом правоохоронці затримали його, стрільцем виявився мешканець столиці. Під час затримання він перебував в авто у стані алкогольного сп’яніння, у нього вилучили травматичний пістолет.

Постраждалому наразі нічого не загрожує, лікарі надали йому необхідну допомогу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 12 серпня у Дніпрі іноземець почав стріляти в перехожих на території дитячо-юнацької спортивної школи з веслування. Поліція затримала порушника й вилучила у нього револьвер системи «Флобер» з відстріляними набоями.