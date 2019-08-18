Підліток зарубав своїх рідних сокирою. Фото: 1news.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n125675-u-rosiyi-pidlitok-po-zviryachomu-vbyv-rodynu-z-p-yaty-osib-staly-vidomi-motoroshni-podrobyci.html

Ракурс

Масове вбивство в Російській Федерації вчинив підліток, а після цього покінчив життя самогубством.

Loading...

Зловмисник вбив сокирою п’ятьох осіб в селі Патрикеєво Ульяновської області. Попередньо встановлено, що злочин вчинив 16-річний юнак, тіло якого теж виявили неподалік. Всі загиблі були членами однієї родини. Про це 18 серпня повідомила прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації.

Передбачається, що в ніч на 18 серпня підліток вбив матір, бабусю, діда, брата і сестру, а потім покінчив життя самогубством. Тіла 66-річного чоловіка, 69 і 42-річних жінок, а також двох малолітніх дітей 4 років виявили сьогодні вранці. Труп підлітка знаходився в 500 м від будинку, біля вежі стільникової компанії.

Слідчими порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 105 (вбивство двох і більше осіб, в тому числі малолітньої) Кримінального кодексу РФ. Обставини злочину встановлюються.

Нагадаємо, в Загребі зловмисник вбив шістьох осіб на ґрунті ревнощів. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіла загиблих: двох чоловіків, трьох жінок і 10-річну дитину.