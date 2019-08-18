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Підліток зарубав своїх рідних сокирою. Фото: 1news.zp.ua

У Росії підліток по-звірячому вбив родину з п’яти осіб: стали відомі моторошні подробиці

18 сер 2019, 14:20
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Масове вбивство в Російській Федерації вчинив підліток, а після цього покінчив життя самогубством.

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Зловмисник вбив сокирою п’ятьох осіб в селі Патрикеєво Ульяновської області. Попередньо встановлено, що злочин вчинив 16-річний юнак, тіло якого теж виявили неподалік. Всі загиблі були членами однієї родини. Про це 18 серпня повідомила прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації.

Передбачається, що в ніч на 18 серпня підліток вбив матір, бабусю, діда, брата і сестру, а потім покінчив життя самогубством. Тіла 66-річного чоловіка, 69 і 42-річних жінок, а також двох малолітніх дітей 4 років виявили сьогодні вранці. Труп підлітка знаходився в 500 м від будинку, біля вежі стільникової компанії.

Слідчими порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 105 (вбивство двох і більше осіб, в тому числі малолітньої) Кримінального кодексу РФ. Обставини злочину встановлюються.

Нагадаємо, в Загребі зловмисник вбив шістьох осіб на ґрунті ревнощів. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіла загиблих: двох чоловіків, трьох жінок і 10-річну дитину.

Джерело: Ракурс


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