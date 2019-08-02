Масове вбивство сталося в Хорватії. Фото: vecernji.hr

https://racurs.ua/ua/n125085-masove-vbyvstvo-v-horvatiyi-cholovik-rozstrilyav-shistoh-osib-cherez-revnoschi.html

Ракурс

У Загребі невідома особа вбила шістьох осіб. Свідки стверджують, що масове вбивство скоєно на ґрунті ревнощів.

Loading...

Злочин було скоєно 1 серпня о 21.30 в одному з районів столиці Хорватії. Очевидці, які почули постріли, викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіла шістьох загиблих: двох чоловіків, трьох жінок і 10-річну дитину. У будинку поліцейські виявили семирічну дитину, яка не постраждала внаслідок кривавих розбірок. Про це повідомляє Vecernji.hr.

Поліція приступила до пошуків зловмисника та згодом вийшла на його слід. Під час затримання вбивця покінчив життя самогубством. Причини та мотиви злочину наразі невідомі.

Свідки розповіли, що перед початком стрілянини чули жіночі крики. Одною із жертв нападника була його колишня дружина. За попередньою інформацією саме вбивство було скоєне з ревнощів.

Нагадаємо, 18 липня в студії в Кіото (Японія) сталася пожежа в студії аніме. Внаслідок події загинули 33 осіб, це стало наймасовішим вбивством в Японії за останні 18 років. Підозрюваний 41-річний Сінджі Аоба заявив, що мстився за плагіат.