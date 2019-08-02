Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Масове вбивство сталося в Хорватії. Фото: vecernji.hr

Масове вбивство в Хорватії: чоловік розстріляв шістьох осіб через ревнощі

2 сер 2019, 10:31
999

У Загребі невідома особа вбила шістьох осіб. Свідки стверджують, що масове вбивство скоєно на ґрунті ревнощів.

Loading...

Злочин було скоєно 1 серпня о 21.30 в одному з районів столиці Хорватії. Очевидці, які почули постріли, викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіла шістьох загиблих: двох чоловіків, трьох жінок і 10-річну дитину. У будинку поліцейські виявили семирічну дитину, яка не постраждала внаслідок кривавих розбірок. Про це повідомляє Vecernji.hr.

Поліція приступила до пошуків зловмисника та згодом вийшла на його слід. Під час затримання вбивця покінчив життя самогубством. Причини та мотиви злочину наразі невідомі.

Свідки розповіли, що перед початком стрілянини чули жіночі крики. Одною із жертв нападника була його колишня дружина. За попередньою інформацією саме вбивство було скоєне з ревнощів.

Нагадаємо, 18 липня в студії в Кіото (Японія) сталася пожежа в студії аніме. Внаслідок події загинули 33 осіб, це стало наймасовішим вбивством в Японії за останні 18 років. Підозрюваний 41-річний Сінджі Аоба заявив, що мстився за плагіат.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Стало відомо, у скільки обійшлося лобіювання Зеленського в США (ФОТО)

Американська лобістська компанія опублікувала звіт про роботу на користь Володимира Зеленського у Сполучених Штатах. Команду Зеленського, яка раніше запевняла у відсутності лобістів її інтересів у США, викрили у брехні

Новини України
11:25

Головні новини за 1 серпня: прокуратура відкрила справу стосовно суддів Верховного суду, Богдан написав заяву про відставку

У четвер, 1 серпня, ЗМІ поширили інформацію про те, що голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан подав заяву про відставку. Також сьогодні Білий дім запропонував Москві допомогу у гасінні пожеж у Сибіру

Новини України
21:47   1 сер
Новини партнерів
Загрузка...