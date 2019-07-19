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Пожежа в аніме-студії в Японії: підозрюваний мстився за плагіат. Фото: twitter/CBS2Boise

Пожежа в аніме-студії в Японії: підозрюваний мстився за плагіат

19 лип 2019, 16:07
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Підпалення анімаційної студії в Японії, в результаті якого загинули 33 особи, було здійснено із помсти. Підозрюваний 41-річний Сінджі Аоба зараз перебуває під арештом, але через сильні опіки і наркоз його допит поки відклали.

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Очевидці стверджують, що, коли Аоба поливав бензином вхід в будівлю, він кричав про вкрадену новелу і бажав аніматорам смерті. Аоба на візку прикотив щонайменше одне відро бензину. Про це повідомляє Reuters.

За даними пожежників, понад половину загиблих виявили на сходах, які вели до закритого виходу на дах. Вбивство 33 осіб є наймасовішим вбивством в Японії за останні 18 років. Наразі ще 10 осіб перебувають у критичному стані.

Коли Аобу затримали, він сказав поліцейським, що це він скоїв підпал, так як студія нібито вкрала його роман. За даними видання, багатьом загиблим було близько 20−30 років.

Як відомо, пожежа в студії в Кіото сталася напередодні. У момент загоряння в будівлі перебувало близько 70 осіб.


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