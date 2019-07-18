Пожежа в студії аніме в Японії: кількість жертв зростає. Фото: "Главред"

https://racurs.ua/ua/n124451-pojeja-v-studiyi-anime-v-yaponiyi-kilkist-jertv-zrostaie.html

Ракурс

Пожежа в Японії, що розгорілася у студії аніме Kyoto Animation, забрала життя більше двадцяти осіб. На даний момент стало відомо про ще більшу кількість жертв.

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Поліція Кіото офіційно повідомила про те, що внаслідок пожежі загинули 25 осіб. Крім того, більше 30 постраждалих госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Всього на момент загоряння у будівлі знаходилося понад 70 осіб. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє агентство Kyodo.

Згідно з оприлюдненою інформацією, поліція, яка прибула на місце інциденту, затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного в умисному підпалі. За попередніми даними, зловмисник проникнув до будівлі студії аніме, розлив пронесений бензин і підпалив його. Під час огляду будинку були також виявлені ножі, які могли належати підозрюваному.

Як вдалося з’ясувати поліції, зловмисник придбав 40 л бензину на заправці, яка знаходиться на відстані 500 м від будівлі студії, і через півгодини стався підпал.

За словами очевидців, перед тим, як розгорівся вогонь, у студії було чутно крики «Помріть!». А як стверджує керівник компанії Kyoto Animation, незадовго до інциденту на електронну пошту фірми почали надходити листи із погрозами.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 10 загиблих внаслідок масштабної пожежі в Кіото, а також про 40 поранених.