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Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: ДБР оголосило підозру неповнолітній особі, фото — Первая Крымская

Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: ДБР оголосило підозру неповнолітній особі

18 лип 2019, 16:23
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Державне бюро розслідувань оголосило підозру четвертій особі у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова, якого смертельно поранили 31 травня у Переяславі-Хмельницькому.

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Це неповнолітня особа, яка також стріляла у дворі, поблизу якого хлопчик отримав смертельне поранення.

Додаткові дані, зокрема, про статтю підозри, в ДБР пообіцяли повідомити пізніше. Олександр Щербина, адвокат підозрюваного у справі Дмитра Кривошея, розповів, що нова підозра оголошена за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.

За даними джерел «Української правди», захист просив оголосити підозри сину підозрюваного поліцейського Володимира Петровця — 15-річному Станіславу.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку в позаробочий час стріляли з вогнепальної зброї по металевих банках неподалік від місця, де гуляв Кирило Тлявов. Хлопчика поранили в голову, згодом він помер у київській лікарні. На початку липня суд залишив підозрюваних під арештом у СІЗО.

Учора керівник ДБР Роман Труба поскаржився журналістам на те, що з моменту вбивства була втрачена доба, адже лише на наступний день підслідність була визначена за ДБР і слідчі приступили до роботи.

Цей час злочинці максимально використали в своїх цілях, щоб виконати два завдання: сплутати версії вбивства та приховати зброю, — заявив Труба на брифінгу у Києві.

Труба додав, що пошуки зброї, з якої застрелили Кирила, тривають. Відсутність знаряддя вбивства не дозволяє правоохоронцям встановити, чий саме постріл міг стати смертельним для хлопчика.


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999

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