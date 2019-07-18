Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: ГБР объявило подозрение несовершеннолетнему лицу, фото — Первая Крымская

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Государственное бюро расследований объявило подозрение четвертому лицу в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, которого смертельно ранили 31 мая в Переяславе-Хмельницком.

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Это несовершеннолетний, который также стрелял во дворе, возле которого мальчик получил смертельное ранение.

Дополнительные данные в ГБР пообещали сообщить позже. Александр Щербина, адвокат подозреваемого в деле Дмитрия Кривошея, рассказал, что новое подозрение объявили ​​по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины.

По данным источников «Украинской правды», защита просила объявить подозрение сыну подозреваемого полицейского Владимира Петровки — 15-летнему Станиславу.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровка во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банках неподалеку от места, где гулял Кирилл Тлявов. Мальчика ранили в голову, впоследствии он умер в киевской больнице. В начале июля суд оставил подозреваемых под арестом в СИЗО.

Вчера руководитель ГБР Роман Труба пожаловался журналистам на то, что с момента убийства были потеряны сутки, поскольку только на следующий день подследственность была определена за ГБР и следователи приступили к работе.

Это время преступники максимально использовали в своих целях, чтобы выполнить две задачи: спутать версии убийства и скрыть оружие, — заявил Труба на брифинге в Киеве.

Труба добавил, что поиски оружия, из которого застрелили Кирилла, продолжаются. Отсутствие орудия убийства не позволяет правоохранителям установить, чей именно выстрел мог стать смертельным для мальчика.