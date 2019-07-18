У Балуха обострились болезни, к нему не пускают независимых врачей - правозащитники. Фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/n124449-u-baluha-obostrilis-bolezni-k-nemu-ne-puskaut-nezavisimyh-vrachey-pravozaschitniki.html

Ракурс

У политического заключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в российской колонии № 4 города Торжок Тверской области, обострились болезни после голодовки, но независимых врачей к нему до сих пор не пускают.

Loading...

У Балуха болят почки и усилились отеки, однако диагноз ему не поставили, а независимого врача и психолога до сих пор не допускают. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая вчера посещала политзаключенного, передает «Крымская правозащитная группа».

По словам Динзе, также нет возможности передать Балуху продукты питания, необходимые после голодовки. Ограничение передач украинцу в колонии объясняют переводом его в помещение камерного типа.

Динзе рассказала, что передать Владимиру удалось только новые очки, и добавила, что правозащитники продолжают заявлять о допуске в колонию врача и психолога. Также продолжается установление обстоятельств, связанных с гражданством Балуха.

Напомним, что в мае 2019 года Владимир Балух писал в письме, что ему запрещают встречи с украинским консулом, утверждая, что он является гражданином России из-за крымской прописки.