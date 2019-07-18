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У Балуха загострилися хвороби, до нього не пускають незалежних лікарів — правозахисники. Фото: «Детектор медіа»

У Балуха загострилися хвороби, до нього не пускають незалежних лікарів — правозахисники

18 лип 2019, 16:12
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У політичного в’язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують у російській колонії № 4 міста Торжок Тверської області, загострилися хвороби після голодування, але незалежних лікарів до нього і досі не пускають.

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У Балуха болять нирки і посилилися набряки, однак діагноз йому не поставили, а незалежного лікаря та психолога й досі не допускають. Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка вчора відвідувала політв’язня, передає «Кримська правозахисна група».

За словами Дінзе, також немає можливості передати Балуху продукти харчування, що необхідні після голодування. Обмеження передач українцю в колонії пояснюють переведенням його до приміщення камерного типу.

Дінзе розповіла, що передати Володимиру вдалося лише нові окуляри, і додала, що правозахисники продовжують заявляти про допуск в колонію лікаря та психолога. Також триває встановлення обставин, пов’язаних із громадянством Балуха.

Нагадаємо, що в травні 2019 року Володимир Балух писав у листі, що йому забороняють зустрічі з українським консулом, стверджуючи, що він є громадянином Росії через кримську прописку.

Джерело: Ракурс


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