Пожар в студии аниме в Японии: число жертв растет. Фото: "Главред"

https://racurs.ua/n124451-pojar-v-studii-anime-v-yaponii-chislo-jertv-rastet.html

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Пожар в Японии, который разгорелся в студии аниме Kyoto Animation, унес жизни более двадцати человек. В данный момент стало известно о еще большем количестве жертв.

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Полиция Киото официально сообщила о том, что вследствие пожара погибли 25 человек. Кроме того, более 30 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в момент возгорания в здании находилось более 70 человек. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает агентство Kyodo.

Согласно обнародованной информации, полиция, прибывшая на место инцидента, задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге. По предварительным данным, злоумышленник проник в здание студии аниме, разлил пронесенный бензин и поджог его. Во время осмотра здания были также обнаружены ножи, которые могли принадлежать подозреваемому.

Как удалось выяснить полиции, злоумышленник приобрел 40 л бензина на заправке, находящейся на расстоянии 500 м от здания студии, и через полчаса произошел поджог.

По словам очевидцев, перед тем, как разгорелся огонь, в студии были слышны крики «Умрите!». А как утверждает руководитель компании Kyoto Animation, незадолго до инцидента на электронную почту фирмы начали приходить письма с угрозами.

Напомним, что ранее было известно о 10 погибших вследствие масштабного пожара в Киото, а также о 40 раненых.