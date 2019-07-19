Поджег аниме-студии в Японии: подозреваемый мстил за плагиат. Фото: twitter/CBS2Boise

https://racurs.ua/n124491-podjeg-anime-studii-v-yaponii-podozrevaemyy-mstil-za-plagiat.html

Ракурс

Поджег анимационной студии в Японии, в результате которого погибли 33 человека, был совершен из мести. Подозреваемый 41-летний Синдзи Аоба сейчас находится под арестом, но из-за сильных ожогов и наркоза его допрос пока отложили.

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Очевидцы утверждают, что, когда Аоба поливал бензином вход в здание, он кричал об украденной новелле и желал аниматорам смерти. Аоба на тележке прикатил по меньшей мере одно ведро бензина. Об этом сообщает Reuters.

По данным пожарных, больше половины погибших обнаружили на лестнице, которая вела к закрытому выходу на крышу. Убийство 33 человек является крупнейшим массовым убийством в Японии за последние 18 лет. Сейчас еще 10 человек находятся в критическом состоянии.

Когда Аобу задержали, он сказал полицейским, что это он совершил поджог, так как студия якобы украла его роман. По данным издания, многим погибшим было около 20−30 лет.

Как известно, поджег студии в Киото произошел накануне. В момент возгорания в здании находились около 70 человек.