В большинстве регионов Украины 20 июля осадки не ожидаются

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Погода в Украине 20 июля ожидается без осадков, только днем в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура ночью 11−16°, на побережье морей 17−20°. Днем — 24−29°, в южной части — до 31°. В Карпатах ночью ожидается 7−12°, днем 15−20°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 20 июля осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 14−16°, днем — 26−28°.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 12−14°, днем — поднимется до 24−26°.

В Одессе синоптики осадков не ожидают. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Ночью температура составит 16−18°, днем — 28−30°.

В Днепре в течение суток осадки также не ожидаются. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Ночью термометры покажут 13−15°, днем — 27−29°.

В Харькове метеорологи осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью — 13−15 °, днем — 26−28°.

На Закарпатье ночью осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 26−28°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что в течение июля погода будет очень теплой, но с неустойчивым уровнем осадков.