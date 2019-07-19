На більшості території України 20 липня опади не очікуються

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Погода в Україні 20 липня очікується без опадів, лише вдень у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

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Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура вночі становитиме 11−16°, на узбережжі морів 17−20°. Вдень — 24−29°, у південній частині — до 31°. У Карпатах вночі очікується 7−12°, вдень 15−20°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 20 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14−16°, вдень — 26−28°.

У Львові ніч мине без опадів, вдень синоптики прогнозують дощ. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Вночі температура повітря опуститься до 12−14°, вдень — підніметься до 24−26°.

В Одесі синоптики опадів не очікують. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 28−30°.

У Дніпрі протягом доби опади також не очікуються. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Вночі термометри покажуть 13−15°, вдень — 27−29°.

У Харкові метеорологи опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі — 13−15°, вдень — 26−28°.

На Закарпатті вночі опади не очікуються, вдень синоптики прогнозують дощ. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 26−28°.

Геомагнітний стан у Києві 20 липня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що протягом липня погода буде дуже теплою, проте з нестійким рівнем опадів.