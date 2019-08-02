Массовое убийство произошло в Хорватии. Фото: vecernji.hr

https://racurs.ua/n125085-massovoe-ubiystvo-v-horvatii-mujchina-rasstrelyal-shest-chelovek-iz-za-revnosti.html

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В Загребе неизвестный убил шесть человек. Свидетели утверждают, что массовое убийство совершено на почве ревности.

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Преступление было совершено 1 августа в 21.30 в одном из районов столицы Хорватии. Очевидцы, услышавшие выстрелы, вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили тела шести погибших: двух мужчин, трех женщин и 10-летнего ребенка. В доме полицейские обнаружили семилетнего ребенка, который не пострадал в результате кровавых разборок. Об этом сообщает Vecernji.hr.

Полиция приступила к поискам злоумышленника и впоследствии вышла на его след. Во время задержания убийца покончил жизнь самоубийством. Причины и мотивы преступления пока неизвестны.

Свидетели рассказали, что перед началом стрельбы слышали женские крики. Одной из жертв нападавшего была его бывшая жена. По предварительной информации, убийство было совершено из ревности.

Напомним, 18 июля в студии в Киото (Япония) произошел пожар в студии аниме. В результате происшествия погибли 33 человека, это стало самым массовым убийством в Японии за последние 18 лет. Подозреваемый 41-летний Синджи Аоба заявил, что мстил за плагиат.