Гоночний автомобіль компанії «Мерседес» 1932 року. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компанія Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) з Німеччини привезе на показ у США відтворений гоночний автомобіль SSKL, який випустили в 1932 році.

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Машина, яку колись називали «срібною стрілою», покажуть на конкурсі елегантності на каліфорнійському курорті Пеббл-Біч. Автовиробник не реставруватиме старі автомобілі, а створить точну копію машини. Про це повідомляє 4PDA із посиланням на Newatlas.com.

SSKL створять з нуля, для будівництва використають архівні документи, які віднайшли в нащадків творця машини Рейнхарда фон Кеніг-Факсенфельда. Цей конструктор створив гоночне авто на базі серійної моделі Super Sport Kurz, що продавалася в 1928—1932 роках. Тоді ця машина користувалася попитом у багатіїв — вона розганялася до 230 км/год. й мала потужність 240 к. с. Інженер переробив кузов оригіналу, зробивши його більш обтічним, легким і спортивним.

Вперше відновлений «Мерседес» показали у липні цього року. На Фестивалі швидкості в Гудвуді глядачі могли мигцем побачити авто.

Нагадаємо, автомобіль кіногероя Джеймса Бонда Aston Martin DB5, який оснащений низкою кіношно-шпигунських пристроїв, за 6,4 млн дол. продали на аукціоні Sotheby’s в американському місті Монтерей.