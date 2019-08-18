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Гоночный автомобиль компании «Мерседес» 1932 года. Фото: flickr.com

Mercedes-Benz воссоздаст гоночный автомобиль SSKL 1932 года (ФОТО)

18 авг 2019, 13:47
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Компания Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) с Германии привезет на показ в США воссозданный гоночный автомобиль SSKL, который выпустили в 1932 году.

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Машина, которую некогда называли «серебряной стрелой», покажут на конкурсе элегантности в калифорнийском курорте Пеббл-Бич. Автопроизводитель не будет реставрировать старые автомобили, а создаст точную копию машины. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на Newatlas.com.

SSKL создадут с нуля, для строительства используют архивные документы, которые нашли у потомков создателя машины Рейнхарда фон Кениг-Факсенфельда. Этот конструктор создал гоночное авто на базе серийной модели Super Sport Kurz, что продавалась в 1928—1932 годах. Тогда эта машина пользовалась спросом у богачей — она разгонялась до 230 км/ч. и имела мощность двигателя 240 л. с. Инженер переделал кузов оригинала, сделав его более обтекаемым, легким и спортивным.

Впервые восстановленный «Мерседес» показали в июле этого года. На Фестивале скорости в Гудвуде зрители могли мельком увидеть авто.

Mercedes-Benz создаст гоночный автомобиль SSKL 1932 года. Фото: newatlas.com

Напомним, автомобиль киногероя Джеймса Бонда Aston Martin DB5, который оснащен рядом киношно-шпионских устройств, за 6,4 млн долл. продали на аукционе Sotheby’s в американском городе Монтерей.


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