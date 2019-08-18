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Ракурс
Айсберги в Арктике.

Температурный рекорд зафиксировали на Северном полюсе

18 авг 2019, 13:13
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На Северном полюсе зафиксировали рекордно высокую температуру.

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Воздух в Арктике прогрелся до 34,8° тепла по Цельсию. Этот показатель 26 июля зафиксировала шведская метеорологическая станция «Маркусвинса», что расположена на южной окраине полярного круга. Об этом сообщило Национальное управлении океанических и атмосферных исследований США, передает Gizmodo.

Специалисты отмечают, что температурный рекорд в июле также был установлен на Аляске. Высокая температура вызвала лесные пожары и массовую гибель лосося. Кроме того, в результате потепления лед в водах Аляски исчез на 6−8 недель раньше обычного срока.

Напомним, подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем предсказывали ученые. Исследователи смогли определить неожиданно высокую скорость таяния, используя новую технологию сонара.

Ранее сообщалось, что в результате двух мощных тепловых волн, которые прокатились по Европе в конце июня и во второй половине июля 2019 года, швейцарские ледники потеряли около 0,8 млрд т снега и льда.

Источник: Ракурс


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