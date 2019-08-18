Председатель политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Фото: Трибун

https://racurs.ua/n125672-razumkov-vyskazalsya-o-srokah-zaversheniya-voyny-na-donbasse-podderjke-ukrainskogo-yazyka.html

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Война на Донбассе не прекратится быстро, на это не стоит рассчитывать.

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Решение вопроса конфликта в Луганской и Донецкой областях, который длится с 2014 года, зависит не только от украинских властей. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью изданию «Новое время».

Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро закончить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе, — подчеркнул политик.

Разумков также высказался относительно поддержки украинского языка и подчеркнул, что государственный язык необходимо поддерживать, но действовать механизмом пряника. По его словам, нужно ввести льготы на производство украиноязычного телевизионного контента, а также льготы для бизнеса, который создает украиноязычный контент.

Кроме того, он выразил недовольство проводимой медицинской реформой в Украине и добавил, что не всегда поддерживает исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун в ее идеях. Отметил, что «был в больницах в Василькове и это явно не то, чего хотят люди».

Председатель политсилы также заявил, что не будет отказывать в общению тем российским СМИ, которые не вредят украинской национальной безопасности. Недавно Разумков дал интервью российскому «Коммерсанту».

Напомним, Верховная Рада проведет первое торжественное и в то же время пленарное заседание в четверг, 29 августа. Инициатором заседания в этот день стал глава президентской политсилы «Слуга народа» Дмитрий Разумков.