Голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Фото: Трибун

https://racurs.ua/ua/n125672-razumkov-vyslovyvsya-pro-stroky-zavershennya-viyny-na-donbasi-pidtrymku-ukrayinskoyi-movy.html

Ракурс

Війна на Донбасі не припиниться швидко, на це не варто розраховувати.

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Вирішення питання конфлікту у Луганській та Донецькій областях, який триває з 2014 року, залежить не тільки від української влади. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю виданню «Новое время».

Звичайно, від нас будуть хотіти швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що швидко закінчити її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який має пройти вся країна, всі ми разом, — наголосив політик.

Разумков також висловися щодо підтримки української мови та наголосив, що державну мову необхідно підтримувати, але діяти механізмом пряника. За його словами, потрібно ввести пільги на виробництво україномовного телевізійного контенту, а також пільги для бізнесу, який створює україномовний контент.

Крім того, він висловив невдоволення проведеною медичною реформою в Україні й додав, що не завжди підтримує виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун в її ідеях. Наголосив, що «був у лікарнях у Василькові й це явно не те, чого хочуть люди».

Голова політсили також заявив, що не відмовлятиме в спілкуванню тим російським ЗМІ, які не шкодять українській національній безпеці. Нещодавно Разумков дав інтерв’ю російському «Комерсанту».

Нагадаємо, Верховна Рада проведе перше урочисте і водночас пленарне засідання в четвер, 29 серпня. Ініціатором засідання в цей день став голова президентської політсили «Слуга народу» Дмитро Разумков.