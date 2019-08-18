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Ракурс
Затримували порушників зі стріляниною. Фото: ДПСУ

Прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль на кордоні з Румунією, є поранений

18 сер 2019, 12:04
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У Чернівецькій області прикордонники з застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався прорватися через україно-румунський кордон.

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Інцидент стався уночі 18 серпня. Близько 3.30 бійці ДПСУ помітили, як у бік державного кордону з села Шепіт на великій швидкості рухається позашляховик. Водій не зупинив авто на вимогу прикордонників і продовжив рухатися в бік кордону. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці спершу кілька разів вистрелили в повітря, однак водій не реагував. Після цього вони відкрили вогонь по колесах джипа. Після зупинки авто в салоні виявили пораненого чоловіка та водія. Постраждалого доправили до лікарні.

У прикордонній службі додали, що про інцидент поінформували Національну поліцію та військову прокуратуру. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року на Закарпатті контрабандисти на автомобілі збили прикордонника відділу «Ділове» Мукачівського загону. Чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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