Задерживали нарушителей со стрельбой. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n125671-pogranichniki-so-strelboy-ostanovili-avtomobil-na-granice-s-rumyniey-est-ranenyy.html

Ракурс

В Черновицкой области пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу.

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Инцидент произошел ночью 18 августа. Около 3.30 бойцы ГПСУ увидели, как в сторону государственной границы с села Шепот на большой скорости движется внедорожник. Водитель не остановил авто по требованию пограничников и продолжил двигаться в сторону границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Военнослужащие сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако водитель не реагировал. После этого они открыли огонь по колесам джипа. После остановки авто в салоне обнаружили раненого мужчину и водителя. Пострадавшего доставили в больницу.

В погранслужбе добавили, что об инциденте проинформировали Национальную полицию и военную прокуратуру. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в ноябре 2018 года на Закарпатье контрабандисты на автомобиле сбили пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.