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Ракурс
Задерживали нарушителей со стрельбой. Фото: ГПСУ

Пограничники со стрельбой остановили автомобиль на границе с Румынией, есть раненый

18 авг 2019, 12:04
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В Черновицкой области пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу.

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Инцидент произошел ночью 18 августа. Около 3.30 бойцы ГПСУ увидели, как в сторону государственной границы с села Шепот на большой скорости движется внедорожник. Водитель не остановил авто по требованию пограничников и продолжил двигаться в сторону границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Военнослужащие сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако водитель не реагировал. После этого они открыли огонь по колесам джипа. После остановки авто в салоне обнаружили раненого мужчину и водителя. Пострадавшего доставили в больницу.

В погранслужбе добавили, что об инциденте проинформировали Национальную полицию и военную прокуратуру. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в ноябре 2018 года на Закарпатье контрабандисты на автомобиле сбили пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Источник: Ракурс


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