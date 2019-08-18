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Разбился самолет Cessna 303. Фото: flickr.com

Авиакатастрофа произошла в США, есть жертвы (ФОТО)

18 авг 2019, 11:28
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Авиакатастрофа легкомоторного самолета произошла в округе Датчесс, штат Нью-Йорк (США).

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Самолет Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл в 16.28 в субботу, 17 августа. В самолете находилось три человека, один погиб на месте аварии. Об этом сообщает NBC New York.

В доме на момент катастрофы были три человека. Пропал без вести мужчина, еще одна 21-летняя женщина получила тяжелые травмы. В помещении была еще 30-летняя женщина, которая чудом не пострадала. Власти не раскрыли деталей в отношении двух других лиц, которые были в самолете и выжили после катастрофы.

Известно, что воздушная машина вылетела из аэропорта округа Ориндж и после дозаправки летела в Фармингдейл.

Авиакатастрофа произошла в штате Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams в Twitter, NBC New York

Авиакатастрофа произошла в штате Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams в Twitter, NBC New York

Авиакатастрофа произошла в штате Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams в Twitter, NBC New York

Напомним, 20 июля в немецком городе Баден-Вюртемберг самолет упал на территорию гипермаркета, Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.


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