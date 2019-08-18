Сыр моцарелла. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n125669-britanskie-dietologi-nazvali-luchshuu-edu-dlya-gipertonikov.html

Ракурс

Сыр моцарелла — лучший продукт для больных с высоким артериальным давлением.

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Британские диетологи отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако многие из них отличаются повышенным содержанием жиров, а в некоторых слишком много соли. Однако, моцарелла может быть лучшим вариантом для гипертоников, поскольку этот продукт содержит мало соли и жира. Об этом сообщает Express.

Также людям, которые имеют проблемы с высоким давлением, рекомендуется включить в рацион и другие сорта белого сыра — фета и козий сыр. Кроме того, нежирный творог снижает артериальное давление.

Ранее диетологи заявляли об опасности потребления сыра с плесенью. Они установили, что в таких сырах, как рокфор, дор блю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания листериоза. Такой продукт не рекомендуют употреблять детям и беременным.

Напомним, исследователи Соединенных Штатов Америки обнаружили взаимосвязь между плохим сном и недостатком необходимых витаминов и минералов в организме. Оказалось, что люди с недостаточным сном могут получить пользу от увеличения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок.