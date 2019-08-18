Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сыр моцарелла. Фото: flickr.com

Британские диетологи назвали лучшую еду для гипертоников

18 авг 2019, 10:54
999

Сыр моцарелла — лучший продукт для больных с высоким артериальным давлением.

Loading...

Британские диетологи отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако многие из них отличаются повышенным содержанием жиров, а в некоторых слишком много соли. Однако, моцарелла может быть лучшим вариантом для гипертоников, поскольку этот продукт содержит мало соли и жира. Об этом сообщает Express.

Также людям, которые имеют проблемы с высоким давлением, рекомендуется включить в рацион и другие сорта белого сыра — фета и козий сыр. Кроме того, нежирный творог снижает артериальное давление.

Ранее диетологи заявляли об опасности потребления сыра с плесенью. Они установили, что в таких сырах, как рокфор, дор блю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания листериоза. Такой продукт не рекомендуют употреблять детям и беременным.

Напомним, исследователи Соединенных Штатов Америки обнаружили взаимосвязь между плохим сном и недостатком необходимых витаминов и минералов в организме. Оказалось, что люди с недостаточным сном могут получить пользу от увеличения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Пограничники со стрельбой остановили автомобиль на границе с Румынией, есть раненый

На Буковине пограничники открыли огонь по внедорожнику, который пытался прорваться через украино-румынскую границу. В результате инцидента один человек получил ранения

Правовые новости
12:04

Погода в Украине на 18 августа: в большинстве регионов осадки не ожидаются (КАРТА)

В большинстве регионов Украины, кроме восточных областей, существенных осадков 18 августа не ожидается. В целом температура будет несколько теплее, чем в предыдущие сутки

Погода
20:54   17 авг
Новости партнеров
Загрузка...