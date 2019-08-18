Трамп грубо оскорбил своего сторонника. Фото: газета «День»

https://racurs.ua/n125668-tramp-sluchayno-grubo-oskorbil-svoego-storonnika-vo-vremya-mitinga.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, во время выступления в рамках президентской кампании 2020 года в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно обидел своего сторонника.

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На митинге сначала присутствовали только сторонники Трампа, но впоследствии появились протестующие и сорвали выступление президента. Оппонентов хозяина Белого дома начала выводить охрана. Об этом 18 августа сообщает Fox News.

Трамп во время уже сорванного выступления заметил в толпе одного из мужчин — Фрэнка Доусона. Глава США решил публично оскорбить митингующего.

У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста, — заявил президент.

Впоследствии выяснилось, что Доусон пришел на митинг поддерживать главу США и даже надел футболку с надписью «Трамп-2020». Впоследствии Трамп, который узнал об ошибке, позвонил поклоннику. Президент не извинился перед мужчиной, но поблагодарил за поддержку. Доусон в свою очередь отметил, что не обижается на своего лидера.

Напомним, президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения крупнейшего острова в мире — Гренландии — автономной учредительной страной в составе Королевства Дания.