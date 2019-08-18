Трамп грубо образив свого прихильника. Фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n125668-tramp-vypadkovo-grubo-obrazyv-svogo-pryhylnyka-pid-chas-mityngu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, під час виступу в рамках президентської кампанії 2020 року у Манчестері, штат Нью-Гемпшир, випадково образив свого прихильника.

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На мітингу спочатку були присутні лише прихильники Трампа, але згодом на заході з’явилися протестувальники, які зірвали виступ президента. Опонентів господаря Білого дому почала виводити охорона. Про це 18 серпня повідомляє Fox News.

Трамп під час вже зірваного виступу помітив у натовпі одного з чоловіків — Френка Доусона. Глава США вирішив публічно образити мітингувальника.

У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Йди додому. Почни займатися спортом. Виведіть його звідси, будь ласка, — заявив президент.

Згодом з’ясувалося, що Доусон прийшов на мітинг підтримувати главу США та навіть одягнув футболку з написом «Трамп-2020». Згодом Трамп, який дізнався про помилку, зателефонував прихильнику. Президент не вибачився перед чоловіком, але подякував за підтримку. Доусон у свою чергу відзначив, що не ображається на свого лідера.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання найбільшого острова у світі — Гренландії — автономною установчою країною в складі Королівства Данія.