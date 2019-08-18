У Житомирі заступник мера завдала збитків бюджету на 700 тис. грн. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n125667-zastupnyk-mera-jytomyra-zavdala-zbytkiv-budjetu-na-700-tys-grn-nacpoliciya.html

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Заступника міського голови міста Житомир підозрюють у службовій недбалості. Своїми діями посадовець завдала бюджету збитків на 700 тис. грн.

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Встановлено, що перебуваючи на посаді начальника одного з управлінь міськради та будучи розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Виявилося, що запропонована ціна лоту з однаковими технічними характеристиками у фірми-переможцем була значно вищою за пропозиції інших учасників. Оскільки медичне обладнання купувалося під час конкурсних торгів за бюджетні кошти, то дії посадовця завдали збитків на суму понад 700 тис. грн. Правоохоронці заявляють, що таким чином було порушено принцип економії.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, поліцейські викрили групу лікарів, яких підозрюють в організації корупційної схеми призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. «Відкати» отримували посадовці Інституту раку в Києві.