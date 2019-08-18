Наркоторговець Амос Дов Сільвер. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n125666-narkotorgovcya-amosa-dov-silvera-ekstraduvaly-z-ukrayiny-do-izrayilu.html

Ракурс

Наркоторговця Амоса Дов Сільвера Україна видала владі Ізраїлю.

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Екстрадиція зловмисника, який напередодні втік від правоохоронців в аеропорту «Бориспіль», все ж відбулася. Про це 18 серпня повідомила речник генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль», — йдеться у повідомленні.

Напередодні, 17 серпня, Служба безпеки України встановила місцезнаходження та затримала ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік із аеропорту «Бориспіль». Крім того, Державне бюро розслідувань затримало трьох співробітників спецслужби, їх підозрюють у допомозі втечі наркоторговця під час процедури екстрадиції.

Раніше повідомлялося, що наркоторговець очолював масштабну мережу збуту Telegrass й мав бути переданий Україною владі Ізраїлю. Зловмисник зумів втекти від співробітників СБУ в аеропорту «Бориспіль». Дов Сільвер зник з поля зору правоохоронців, які його супроводжували, після проходження паспортного контролю, зайшовши у зону Duty Free.

Міжнародна операція проти причетних до діяльності інтернет-мережі з розповсюдження марихуани Telegrass пройшла12 березня 2019 року. У різних країнах було затримано майже 40 осіб. У Києві заарештували засновника мережі Амоса Дов Сільвера. У липні Україна прийняла рішення видати його Ізраїлю.