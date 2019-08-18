Теракт стався на весіллі в Кабулі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n125665-terakt-na-vesilli-v-kabuli-vlashtuvav-smertnyk-40-zagyblyh-ponad-100-poranenyh.html

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Теракт стався у столиці Афганістану Кабулі під час весілля.

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Смертник-терорист підірвав себе в банкетному залі Shahr-e-Dubai. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 40 осіб та понад 100 постраждали. Про це 18 серпня повідомляє «112 Україна» з посиланням на TOLOnews.

Надзвичайна подія сталася ввечері, 17 серпня. Весілля гуляли представники мусульманської громади шиїтів, на заході було багато гостей. Свідки надзвичайної події розповіли, що бойовик підірвав себе біля сцени, де в той момент знаходилися музиканти, молодь і діти

Наразі відповідальність за вибух та численні жертви не взяло на себе жодне терористичне угрупування. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у липні в Кабулі стався напад на офіс кандидата у віце-президенти Афганістану Амрулли Салеха. Внаслідок перестрілки загинули майже 20 осіб, і ще близько 50 дістали поранення, у тому числі і сам кандидат.