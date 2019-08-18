Правоохоронці Одеси затримали власника готелю

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Правоохоронці затримали фактичного власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного.

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Бізнесмена затримали в рамках досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

Прокурори наразі готують затриманому підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Очікується, що бізнесменові оберуть запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше бізнесмен Вадим Чорний заявляв, що сигналізація в готелі була справною. Власник запевняв, що готовий відповідати за надзвичайну подію в готелі, якщо буде встановлена його вина.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили документацію та сервер з відеоархівом з офісу готелю «Токіо Стар». Слідчими розглядається три основні версії причин виникнення пожежі: можливий факт вбивства й інсинуація підпалу з метою приховування цього злочину; порушення правил пожежної безпеки; необережне використання вогню відвідувачами готелю.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня сталася масштабна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар». Внаслідок неї загинуло дев’ять осіб, ще десять постраждали, четверо з них перебувають у тяжкому стані.