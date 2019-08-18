Правоохранители Одессы задержали владельца отеля

https://racurs.ua/n125664-v-odesse-pravoohraniteli-zaderjali-vladelca-otelya-tokio-star.html

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Правоохранители задержали фактического владельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного.

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Бизнесмена задержали в рамках досудебного расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуроры сейчас готовят задержанному подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что бизнесмену изберут меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее бизнесмен Вадим Черный заявлял, что сигнализация в отеле была исправной. Владелец уверял, что готов отвечать за чрезвычайное происшествие в отеле, если будет установлена его вина.

Напомним, правоохранители изъяли документацию и сервер с видеоархивом из офиса отеля «Токио Стар». Следователями рассматривается три основные версии причин возникновения пожара: возможен факт убийства и инсинуация поджога с целью сокрытия этого преступления; нарушение правил пожарной безопасности; неосторожное использование огня посетителями отеля.

Ранее сообщалось, что 17 августа произошел масштабный пожар в одесском отеле «Токио Стар». В результате нее погибли девять человек, еще десять пострадали, четыре из них находятся в тяжелом состоянии.