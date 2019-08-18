Теракт произошел на свадьбе в Кабуле. Фото: РБК Украина

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Теракт произошел в столице Афганистана Кабуле во время свадьбы.

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Смертник-террорист взорвал себя в банкетном зале Shahr-e-Dubai. В результате взрыва погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 пострадали. Об этом 18 августа сообщает «112 Украина» со ссылкой на TOLOnews.

ЧП произошло вечером, 17 августа. Свадьбу гуляли представители мусульманской общины шиитов, на мероприятии было много гостей. Свидетели происшествия рассказали, что боевик взорвал себя возле сцены, где в тот момент находились музыканты, молодежь и дети

Пока ответственность за взрыв и многочисленные жертвы не взяла на себя ни одна террористическая группировка. На месте работают правоохранители.

Напомним, в июле в Кабуле произошло нападение на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. В результате перестрелки погибли почти 20 человек, и еще около 50 получили ранения, в том числе и сам кандидат.