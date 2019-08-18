Наркоторговец Амос Дов Сильвер. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n125666-narkotorgovca-amosa-dov-silvera-ekstradirovali-iz-ukrainy-v-izrail.html

Ракурс

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера Украина выдала властям Израиля.

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Экстрадиция злоумышленника, который накануне скрылся от правоохранителей в аэропорту «Борисполь», все же состоялась. Об этом 18 августа сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта «Борисполь», — говорится в сообщении.

Накануне, 17 августа, Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал из аэропорта «Борисполь». Кроме того, Государственное бюро расследований задержало троих сотрудников спецслужбы, их подозревают в помощи побега наркоторговца во время процедуры экстрадиции.

Ранее сообщалось, что наркоторговец возглавлял масштабную сеть сбыта Telegrass и должен был быть передан Украиной властям Израиля. Злоумышленник сумел скрыться от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь». Дов Сильвер исчез из поля зрения правоохранителей, которые его сопровождали, после прохождения паспортного контроля, зайдя в зону Duty Free.

Международная операция против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass пройшла12 марта 2019 года. В разных странах были задержаны почти 40 человек. В Киеве арестовали основателя сети Амоса Дов Сильвера. В июле Украина приняла решение выдать его Израилю.