В Житомире заместитель мэра нанесла ущерб бюджету на 700 тыс. грн. Фото: flickr.com

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Заместителя городского головы города Житомир подозревают в служебной халатности. Своими действиями чиновник нанесла бюджету ущерб на 700 тыс. грн.

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Установлено, что, находясь на должности начальника одного из управлений горсовета и являясь распорядителем бюджетных средств, чиновник заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Оказалось, что предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у фирмы-победителя была значительно выше предложения других участников. Поскольку медицинское оборудование приобреталось во время конкурсных торгов за бюджетные средства, то действия чиновника нанесли ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн. Правоохранители заявляют, что таким образом был нарушен принцип экономии.

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, полицейские разоблачили группу врачей, которых подозревают в организации коррупционной схемы назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. «Откаты» получали должностные лица Института рака в Киеве.