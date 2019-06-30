Прес-секретар Трампа Стефані Грішем: DP.ru

https://racurs.ua/ua/n123774-pres-sekretar-trampa-pobylasya-z-jurnalistamy-kndr.html

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Прес-секретар президента США Стефані Грішем побилася з представниками Корейської Народно-Демократичної Республіки.

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Інцидент стався під час зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Бійка виникла тоді, коли журналісти з різних країн юрмилися перед залом засідань. Про це 30 червня повідомляє CNN.

Видання відзначає, що Грішем вступила в бійку із журналістами Північної Кореї. Прес-секретар Білого дому внаслідок конфлікту дістала невеликі синці. Згодом вона направила репортерів за межі будівлі, в якій зустрічалися Кім та Трамп. Причина конфлікту наразі не називається.

Нагадаємо, 30 червня в Північній Кореї відбулася історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Трамп став першим американським президентом, який побував в Північній Кореї. Трамп під час зустрічі з Кім Чен Ином запросив північнокорейського лідера побувати з візитом в Білому домі.