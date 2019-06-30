Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем: DP.ru

Пресс-секретарь Трампа подралась с журналистами КНДР

30 июн 2019, 15:45
999

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришем подралась с представителями Корейской Народно-Демократической Республики.

Loading...

Инцидент произошел во время встречи президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Драка возникла тогда, когда журналисты из разных стран толпились перед залом заседаний. Об этом 30 июня сообщает CNN.

Издание отмечает, что Гришем вступила в драку с журналистами Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома в результате конфликта получила небольшие ссадины. Впоследствии она направила репортеров за пределы здания, в котором встречались Ким и Трамп. Причина конфликта пока не называется.

Напомним, 30 июня в Северной Корее состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. Трамп во время встречи с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера побывать с визитом в Белом доме.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Страшное ДТП в Румынии: пять человек погибли, двое в реанимации, есть раненые

В Румынии тройное ДТП унесло жизни пятерых человек. Еще семь человек получили ранения, среди них двое находятся в реанимационном отделении. Трое погибших направлялись в Грецию на отдых

Новости мира
13:15

Крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины изъяли на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

На Закарпатье задержали рекордную партию контрабандных сигарет общей стоимостью около 70 млн грн. Изъятая контрабанда сигарет является крупнейшей в истории Украины

Новости Украины
20:01   29 июн
Новости партнеров
Загрузка...