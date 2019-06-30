Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем: DP.ru

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Пресс-секретарь президента США Стефани Гришем подралась с представителями Корейской Народно-Демократической Республики.

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Инцидент произошел во время встречи президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Драка возникла тогда, когда журналисты из разных стран толпились перед залом заседаний. Об этом 30 июня сообщает CNN.

Издание отмечает, что Гришем вступила в драку с журналистами Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома в результате конфликта получила небольшие ссадины. Впоследствии она направила репортеров за пределы здания, в котором встречались Ким и Трамп. Причина конфликта пока не называется.

Напомним, 30 июня в Северной Корее состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. Трамп во время встречи с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера побывать с визитом в Белом доме.