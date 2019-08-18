Сир моцарелла. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n125669-brytanski-diietology-nazvaly-naykraschu-yiju-dlya-gipertonikiv.html

Ракурс

Сир моцарела — найкращий продукт для хворих з високим артеріальним тиском.

Loading...

Британські дієтологи відзначають, що молочні продукти багаті кальцієм, проте багато з них відрізняються підвищеним вмістом жирів, а в деяких занадто багато солі. Однак, моцарела може бути найкращим варіантом для гіпертоніків, оскільки цей продукт містить мало солі та жиру. Про це повідомляє Express.

Також людям, які мають проблеми з високим тиском, рекомендується включити в раціон й інші сорти білого сиру — фета і козячий сир. Крім того, нежирний сир знижує артеріальний тиск.

Раніше дієтологи заявляли про небезпеку споживання сиру з цвіллю. Вони встановили, що в таких сирах, як рокфор, дор блю, горгонзола, камамбер і брі, містяться токсичні речовини, які можуть спровокувати розвиток інфекційного захворювання лістеріозу. Такий продукт не рекомендують вживати дітям та вагітним.

Нагадаємо, дослідники Сполучених Штатів Америки виявили взаємозв'язок між поганим сном та нестачею необхідних вітамінів та мінералів в організмі. Виявилося, що люди з недостатнім сном можуть отримати користь від збільшення споживання цих поживних речовин за допомогою дієти і добавок.