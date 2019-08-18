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Розбився літак Cessna 303. Фото: flickr.com

Авіакатастрофа сталася в США, є жертви (ФОТО)

18 сер 2019, 11:28
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Авіакатастрофа легкомоторного літака сталася в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк (США).

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Літак Cessna 303 врізався в будинок на Сміт-роуд в Юніон-Вейл о 16.28 у суботу, 17 серпня. У літаку перебувало троє осіб, одна загинула на місці аварії. Про це повідомляє NBC New York.

У будинку на момент катастрофи було троє осіб. Зник безвісти чоловік, ще одна 21-річна жінка дістала важкі травми. У приміщенні була ще 30-річна жінка, яка дивом не постраждала. Влада не розкрила деталей щодо двох інших осіб, які були в літаку і вижили після катастрофи.

Відомо, що повітряна машина вилетіла з аеропорту округу Оріндж й після дозаправки летіла до Фармінгдейла.

Авіакатастрофа сталася в штаті Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams у Twitter, NBC New York

Авіакатастрофа сталася в штаті Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams у Twitter, NBC New York

Авіакатастрофа сталася в штаті Нью-Йорк. Фото: Mercedes Williams у Twitter, NBC New York

Нагадаємо, 20 липня у німецькому місті Баден-Вюртемберг літак впав на територію гіпермаркету, Bauhaus, що спеціалізується на продажу будівельних матеріалів та товарів для дому. Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше троє осіб.


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