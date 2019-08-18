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Ракурс
Айсберги в Арктиці.

Температурний рекорд зафіксували на Північному полюсі

18 сер 2019, 13:13
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На Північному полюсі зафіксували рекордно високу температуру.

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Повітря в Арктиці прогрілося до 34,8° тепла за Цельсієм. Цей показник 26 липня зафіксувала шведська метеорологічна станція «Маркусвінса», що розташована на південній околиці полярного кола. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, передає Gizmodo.

Фахівці відзначають, що температурний рекорд у липні також був встановлений на Алясці. Висока температура спричинила лісові пожежі та масову загибель лосося. Крім того, внаслідок потепління лід у водах Аляски зник на 6−8 тижнів раніше звичайного терміну.

Нагадаємо, підводний льодовик на Алясці тане в 100 разів швидше, ніж передбачали науковці. Дослідники змогли визначити несподівано високу швидкість танення, використовуючи нову технологію сонара.

Раніше повідомлялося, що внаслідок двох потужних теплових хвиль, котрі прокотилися Європою наприкінці червня та в другій половині липня 2019 року, швейцарські льодовики втратили близько 0,8 млрд т снігу та льоду.

Джерело: Ракурс


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