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Ракурс
Подросток зарубил своих родных топором. Фото: 1news.zp.ua

В России подросток зверски убил семью из пяти человек: стали известны жуткие подробности

18 авг 2019, 14:20
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Массовое убийство в Российской Федерации совершил подросток, а после этого покончил жизнь самоубийством.

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Злоумышленник убил топором пять человек в селе Патрикеево Ульяновской области. Предварительно установлено, что преступление совершил 16-летний юноша, тело которого обнаружили неподалеку. Все погибшие были членами одной семьи. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Предполагается, что в ночь на 18 августа подросток убил мать, бабушку, деда, брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством. Тела 66-летнего мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4 лет обнаружили сегодня утром. Труп подростка находился в 500 м от дома, возле вышки сотовой компании.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) Уголовного кодекса РФ. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, в Загребе злоумышленник убил шесть человек на почве ревности. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили тела погибших: двух мужчин, трех женщин и 10-летнего ребенка.

Источник: Ракурс


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