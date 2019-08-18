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Ракурс
В кафе в Сумской области произошла стрельба. Фото: Високий замок

На Сумщине произошла стрельба в кафе, есть раненый

18 авг 2019, 14:54
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Стрельбу в кафе в Сумской области устроил 24-летний житель Киева.

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Вооруженный инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе Ахтырки. Между посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Вследствие этого одна из пуль попала у его оппонента. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Злоумышленник сразу после этого сел в свое авто и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии правоохранители задержали его, стрелком оказался житель столицы. Во время задержания он находился в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли травматический пистолет.

Пострадавшему сейчас ничего не угрожает, врачи оказали ему необходимую помощь. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 12 августа в Днепре иностранец начал стрелять в прохожих на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле. Полиция задержала нарушителя и изъяла у него револьвер системы «Флобер» с отстрелянными патронами.

Источник: Ракурс


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