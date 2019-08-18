Немецкие военные смогут бесплатно ездить по железной дороге, фото - zagge.ru

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Правительство Германии и компания Deutsche Bahn договорились о бесплатном проезде для военнослужащих в поездах. Правило будет действовать с января 2020 года и касается служебных и частных поездок солдат.

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Как сообщает DW, договоренность будет действовать только в вагонах второго класса и для путешествий в поездах Deutsche Bahn — крупнейшего оператора железнодорожных перевозок в стране.

На резервистов эти правила не распространяются, а для того, чтобы получить бесплатный билет, нужно быть в форме Бундесвера.

Ездить бесплатно можно будет в междугородных, пригородных и региональных поездах. Если военные захотят ехать в первом классе, им придется доплатить. Купить билеты можно будет на специальном портале.

Идею ввести бесплатный проезд по железной дороге для военных подхватила новый министр обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауэр.

Бундесвер ежегодно будет компенсировать Deutsche Bahn примерно 4 млн евро. Впоследствии правительство планирует начать переговоры не только с государственным перевозчиком, но и с частными железнодорожными компаниями. После введения новации они уже успели возмутиться суммой компенсации, которую получит Deutsche Bahn. В пересчете 4 млн евро означает только 22 евро за каждого солдата.

Напомним, что в конце 2018 года правительство Германии провело переговоры с представителям стран ЕС относительно призыва иностранцев в свою армию, но представители восточноевропейских стран отреагировали на это предложение достаточно сдержанно. При этом отмечено, что на данный момент Германии нужны только определенные иностранные военные специалисты, например, врачи или знатоки IT-технологий.