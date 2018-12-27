В немецкую армию планируют набирать граждан ЕС

Граждан ЕС планируют набирать в армию Германии. Фото: Утро

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В Германии рассматривают возможность привлечения в Вооруженные силы страны (Бундесвер) граждан Европейского Союза.

Правительство Германии уже провело переговоры с представителям стран ЕС о призыве иностранцев в свои войска, но представители восточноевропейских стран отреагировали на данное предложение весьма сдержанно, передает «РБК-Украина» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом отмечено, что на данный момент Германии нужны определенные военные иностранные специалисты, например, врачи или же знатоки IT-технологий.

Кроме того, в Германии подчеркивают, что и сейчас в Бундесвере несут службу солдаты, имеющие либо двойное гражданство, либо иностранные корни. Поэтому прием иностранцев в немецкие войска не станет чем-то необычным.

Также известно, что в Германии намерены увеличить количество военнослужащих Бундесвера до 2025 года. Планируется, что до этого времени численность армии достигнет 203 тыс. человек, тогда как сейчас в немецких войсках служат 182 тыс. граждан.